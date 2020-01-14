Отсутствие темнокожих номинантов на «Оскар» подняло вопрос о цвете Бандераса

В сети развернулась дискуссия о том, можно ли считать актера Антонио Бандераса темнокожим человеком из-за почти полного отсутствия таковых в списке номинантов на премию «Оскар».

После объявления претендентов многие СМИ, включая Deadline, «Би-би-си» и USA Today, обратили внимание на то, что режиссеры, актеры и все за исключением одной актрисы (Синтиа Эриво), номинированные на премию в главных категориях, — белокожие люди. В Twitter вновь появился в трендах хэштег #OscarsSoWhite, при помощи которого пользователи выражали недовольство отсутствием репрезентации темнокожих.

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Некоторые интернет-пользователи обратили внимание на то, что на премию в категории «Актер года» претендует Антонио Бандерас. Они задумались, можно ли считать уроженца Испании темнокожим актером. Кинокритик The Wrap Йоланда Макадо в Twitter заявила, что Бандерас, как и все испанцы — белокожий европеец. Позже она забрала свои слова обратно, подчеркнув, что не все испанцы — белокожие, однако именно Бандерас, по ее словам, не может считаться темнокожим актером.

Несогласные с таким мнением пользователи заявили, что Бандераса стали считать белокожим только после объявления списка номинантов на премию.

Американская академия кинематографических искусств и наук объявила номинантов на «Оскар» 13 января. За звание «Лучшего режиссера» поборются Мартин Скорсезе, Тодд Филлипс, Сэм Мендес, Квентин Тарантино и Пон Джун-хо. 92-я церемония награждения состоится в Лос-Анджелесе 10 февраля.

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