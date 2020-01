Исполнившего главную роль в «Джокере» актера задержали

Американского актера Хоакина Феникса, исполнившего главную роль в фильме «Джокер», задержали во время акции протеста против климатических изменений, организованной актрисой и активисткой Джейн Фондой. Об этом сообщает телеканал CNN.

По его данным, митинг, в котором приняли участие сотни людей, состоялся в пятницу, 10 января, в Вашингтоне. Феникс выступил на мероприятии с речью о влиянии мясной и молочной промышленности на изменение климата.

На размещенных в сети кадрах видно, как актер стоит за кафедрой, а затем его уводят сотрудники правоохранительных органов. Известно, что вместе с Фениксом был также задержан американский актер и кинорежиссер Мартин Шин.

В местной полиции уточнили, что за участие в незаконной демонстрации в общей сложности задержаны 147 человек. Отмечается, что эко-забастовки в США под общим названием Fire Drill Fridays идут уже несколько недель.

Хоакин Феникс получил премию «Золотой глобус» в номинации «Лучший актер драматического кино» за роль в «Джокере». Актер также известен в среде защитников природы и регулярно появляется на экологических митингах. В декабре прошлого года его признали «человеком года» по версии американской зоозащитной организации PETA (People for the Ethical Treatment of Animals / «Люди за этичное отношение к животным») .

