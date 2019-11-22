Режиссер «Джокера» прокомментировал слухи о продолжении фильма

Режиссер Тодд Филлипс прокомментировал слухи о том, что он планирует снять продолжение фильма «Джокер» с Хоакином Фениксом в главной роли. Об этом сообщает издание IndieWire.

Он опроверг опубликованную The Hollywood Reporter информацию о своей встрече с председателем Warner Bros. Pictures Group Тоби Эммерихом, на которой он якобы попросил разрешение на создание новых историй о персонажах киновселенной DC. Кинематографист отметил, что это не в его стиле штамповать картины. «У меня просто нет энергии на это», — сказал он.

Филлипс рассказал, что предлагал студии запустить серию более мрачных и сфокусированных на персонажах кинокомиксов, когда только начал работать над «Джокером». В Warner Bros. ответили, что пока готовы лишь к одному подобному проекту.

Режиссер заявил, что не заключал никаких сделок, касающихся сиквела «Джокера». При этом он не стал отрицать, что кинолента может получить продолжение. «Если фильм не приносит миллиарда долларов, студия не ведет речи о продолжении. Хоакин и я публично заявили, что со второй недели съемок мы обсуждали продолжение, потому что это интересная тема. Но в статье The Hollywood Reporter речь шла о других вещах. Они совершенно не соответствуют действительности», — подчеркнул Филлипс.

В опубликованном 20 ноября материале The Hollywood Reporter говорилось, что студия Warner Bros. дала режиссеру разрешение на съемки еще одной части картины. Утверждалось, что главную роль вновь исполнит Хоакин Феникс.

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