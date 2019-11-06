Режиссер «Джокера» высказался о «смерти» соседки главного героя

Режиссер фильма «Джокер» Тодд Филлипс рассказал о судьбе Софи, которая была соседкой главного героя Артура Флека. Об этом сообщает IndieWire.

Далее следуют спойлеры к «Джокеру».

В одном из эпизодов картины Джокер приходит к Софи, роль которой исполняет Зази Битц. Женщина заявляет соседу, что не знает его, после чего зрителю становится понятно, что кадры, на которых персонажи вместе проводят время — лишь плод воображения Флека. Многие гадали, убил ли он он знакомую, к которой внезапно зашел домой.

«Он определенно не убил ее. Я говорю это как режиссер и сценарист. Нам нравится, что для аудитории это такая лакмусовая бумажка. Они хотят понять, насколько он безумен. Большинство тех, с кем я общался, думают, что он не убил ее, потому что они понимают, что он убивает лишь тех, кто плохо поступил с ним. Она не имела к этому никакого отношения. Большинство понимали, что хоть он и злодей, он живет по определенному кодексу. Конечно, он не убивал эту женщину в коридоре», — заявил Филлипс.

Кинематографист признался, что после сцены, в которой Джокер якобы убил Софи, в картине должен был появиться еще один эпизод с ее участием, после которого стало бы ясно, что героиня жива. Создатели приняли решение вырезать этот кусок.

В конце сентября «Джокера» признали самой кассовой лентой с рейтингом R. Проект об Артуре Флеке заработал в прокате 788,1 миллиона долларов по всему миру, обогнав «Дэдпул» и «Дэдпул 2».

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