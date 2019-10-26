Назван самый кассовый «взрослый» фильм

Фильм Тодда Филлипса «Джокер» с Хоакином Фениксом в главной роли стал самой кассовой лентой с рейтингом R. Об этом сообщает издание The Hollywood Reporter.

Согласно системе MPAA, рейтинг R означает, что лица младше 17 лет допускаются к просмотру только в присутствии взрослого. Уточняется, что проект об Артуре Флеке заработал в прокате 788,1 миллиона долларов по всему миру. Ожидается, что в выходные эта цифра возрастет до 800 миллионов.

Фильм обогнал «Дэдпул» и «Дэдпул 2». В списке наиболее кассовых картин с рейтингом R также находятся «Матрица: Перезагрузка», «Оно» и «Страсти Христовы».

Журналисты издания отмечают, что для Warner Bros. «Джокер» стал большой победой, так как он не является традиционным кинокомиксом. Кроме того, они напомнили, что перед премьерой компания столкнулась с недовольством из-за обилия сцен насилия в картине.

В конце сентября семьи убитых во время стрельбы на показе фильма «Темный рыцарь: Возрождение легенды» в 2012 году написали студии Warner Bros. письмо, в котором выразили обеспокоенность содержанием картины. Родственники жертв отметили, что они поддерживают право на свободу слова, однако считают, что лента романтизирует главного героя, который является убийцей. Кроме того, они посчитали, что в «Джокере» слишком много жестокости.

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