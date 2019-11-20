«Джокер» получит продолжение

Режиссер «Джокера» Тодд Филлипс решил снять сиквел картины. Об этом сообщает The Hollywood Reporter в среду, 20 ноября.

По данным источников издания, кинематографист побывал на встрече с председателем Warner Bros. Pictures Group Тоби Эммерихом и обсудил съемки второй части, а также попросил разрешение на создание новых историй о персонажах киновселенной DC. Как утверждают источники, Филлипсу позволили снять еще один проект.

Студия и режиссер пока никак не прокомментировали возможное сотрудничество. Ожидается, что главную роль вновь исполнит Хоакин Феникс.

13 ноября сообщалось, что «Джокер» возглавляет британский прокат шестую неделю подряд. Он стал первым фильмом за последние десять лет, который удерживал первое место на протяжении полутора месяцев. Кроме того, проект об Артуре Флеке стал самым прибыльным кинокомиксом.

В октябре «Джокер» также был признан самой кассовой лентой с рейтингом R. Он обогнал «Дэдпул» и «Дэдпул 2». В списке наиболее кассовых картин с рейтингом «17+» также находятся «Матрица: Перезагрузка», «Оно» и «Страсти Христовы».

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