«Джокер» побил два новых рекорда

Фильм Тодда Филлипса «Джокер» с Хоакином Фениксом в главной роли возглавляет британский прокат шестую неделю подряд. Об этом сообщает журнал Screen International.

Он стал первым фильмом за последние десять лет, который удерживал первое место на протяжении полутора месяцев. Последней картиной, установившей такой рекорд, был «Аватар» Джеймса Кэмерона. Он вышел в 2009 году и был лидером британского проката десять недель.

В Великобритании «Джокер» заработал 54,3 миллиона фунтов. В стране его назвали четвертым наиболее кассовым фильмом года и 30-м за всю историю кино.

Ранее Forbes сообщал, что проект об Артуре Флеке стал самым прибыльным кинокомиксом. По состоянию на 8 ноября он собрал в прокате около 957 миллионов долларов, превысив свой бюджет в 15,3 раза.

В октябре «Джокер» также стал самой кассовой лентой с рейтингом R. Он обогнал «Дэдпул» и «Дэдпул 2». В списке наиболее кассовых картин с рейтингом «17+» также находятся «Матрица: Перезагрузка», «Оно» и «Страсти Христовы».

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