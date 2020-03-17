Десятилетний фильм с предсказанием о коронавирусе стал самым популярным в мире

Фильм «Заражение» (Contagion) почти десятилетней давности за последние недели стал самой просматриваемой в интернете картиной из-за увиденного в нем зрителями предсказания о коронавирусе. Об этом сообщает Times of India.

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Отмечается, что многие интернет-пользователи усмотрели в ленте Стивена Содерберга связь с пандемией коронавируса в мире. В картине рассказывается об эпидемии вируса MEV-1, который распространяется из Китая в США. Компания Warner Bros заявила, что «Заражение» стало их самым востребованным фильмом. Популярнее его по просмотрам остается лишь франшиза о Гарри Поттере. Лента также попала в тренды Amazon Prime и iTunes.

Фильм вышел в 2011 году. Тогда «Заражение» заняло 61-е место по мировым кассовым сборам. В ленте сыграли, в частности, Джуд Лоу, Мэтт Деймон, Кейт Уинслет, Майкл Дуглас, Гвинет Пэлтроу, Марион Котийяр и Лоренс Фишберн.

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