Сестра Кардашьян опубликовала фотографии в купальнике

Старшая сестра Ким Кардашьян, американская телезвезда и предпринимательница Кортни Кардашьян поделилась с подписчиками откровенной серией снимков в бикини. Фотографии опубликованы в ее Instagram-аккаунте.

На первом размещенном кадре 41-летняя знаменитость попозировала на кресле рядом с бассейном в коричневом купальнике и рубашке с принтом под коровью шкуру. Ее также сфотографировали лежащей на подвесном белом диване в том же наряде. На снимке Кардашьян держит в руках книгу.

Поклонники телезвезды восхитились ее внешним видом и высказали свое мнение в комментариях под постом, который набрал больше миллиона лайков. «Ты просто восхитительна», «Твоя фигура шикарна», «Красотка!», «Такая миленькая», «Я тебя люблю!!», «Красива внутри и снаружи», — отмечали они.

В мае Кортни Кардашьян выложила другую фотографию в бикини. На опубликованном снимке она запечатлена на шезлонге в черном комплекте. «Развивайтесь так, как вам хочется», — подписала публикацию Кардашьян. Фанаты оценили пост знаменитости, и один из них назвал ее королевой.

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