Ким Кардашьян попозировала топлес для рекламы собственного бренда косметики

Звезда реалити-шоу «Семейство Кардашьян» и предпринимательница Ким Кардашьян-Уэст поделилась откровенным фото, на котором позирует топлес для рекламы собственного бренда косметики. Снимок появился в ее Instagram-аккаунте.

На размещенном кадре 39-летняя знаменитость сфотографировалась обнаженной, прикрыв грудь цветочной гирляндой. При этом на ее плече сидит зеленый попугай. Предпринимательница также продемонстрировала макияж, сделанный с использованием средств из ее собственной косметической линии KKW BEAUTY.

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Поклонники восхитились внешним видом Кардашьян. «Ты такая красивая, Ким!», «Хотел бы я быть на месте попугая», «С такой горячей фотографией сложно обратить внимание на макияж! Ты потрясающая», «Крутой снимок!» — комментировали они пост, набравший 1,3 миллиона лайков.

Ранее в мае папарацци запечатлели Ким Кардашьян-Уэст в крошечном бикини во время изоляции на фоне пандемии коронавируса. На снимках она была одета в купальник коричневого цвета бренда Hunza G стоимостью 180 долларов (13,3 тысячи рублей). Знаменитость дополнила образ солнцезащитными очками и крупными золотистыми серьгами. Ее сфотографировали на территории дома в Малибу, расположенном на пляже.

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