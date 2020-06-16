Опубликовано фото из салона личного самолета бывшей самой молодой миллиардерши

Старшая сестра предпринимательницы Кайли Дженнер, которую лишили статуса самой молодой миллиардерши в мире, Хлои Кардашьян показала часть салона ее личного самолета. Публикация появилась в Instagram-сторис последней во вторник, 16 июня.

На фото запечатлены иллюминатор и ярко-розовые стены внутри лайнера. В окне также отражаются две тарелки с ужином сестер и салфетки с логотипом KylieAir.

Фото: @khloekardashian / Instagram

29 мая журнал Forbes отнял у Кайли Дженнер статус самой молодой миллиардерши в мире. Ее обвинили в том, что она лгала о доходах своей компании и подделывала налоговые декларации ради сохранения титула. По информации издания, в настоящий момент доход Дженнер составляет не миллиард долларов, а чуть менее 900 миллионов долларов (63 миллиарда рублей).

В июне было подсчитано, что знаменитость потратила более 100 миллионов долларов (более семи миллиардов рублей) за последний год на недвижимость и частные самолеты. В частности, ко дню рождения своей дочери Сторми 22-летняя миллионерша приобрела частный самолет Global Express Jet стоимостью от 50 до 70 миллионов долларов (пять миллиардов рублей).

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