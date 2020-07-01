Бывшая самая молодая миллиардерша прошлась по улице в кроп-топе и маске

Младшая сестра телезвезды Ким Кардашьян, предпринимательница Кайли Дженнер, которую в мае лишили статуса самой молодой миллиардерши в мире, прошлась по улице в кроп-топе и медицинской маске. Ее снимке публикует издание Daily Mail.

На кадрах Кайли одета во все черное: кроп-топ, джоггеры с завышенной талией и укороченную кожаную куртку. Лицо предпринимательницы закрывает медицинская маска черного цвета с белым цветком. В руках у Дженнер серебристый клатч.

Ранее 22-летняя знаменитость опубликовала фото в откровенном нижнем белье и порадовала фанатов. На кадре она позирует в розовом бюстгальтере со стразами, чашка которого оголяет грудь. Кроме того, она надела парик такого же цвета, а на лицо нанесла нюдовый макияж, используя средства собственного косметического бренда Kylie Cosmetics.

25 июня Кайли Дженнер опубликовала видео из машины в облегающем наряде и подверглась критике. Она снялась в автомобиле, демонстрируя поклонникам обтягивающий топ бренда Charlotte Knowles в клетку, который оформлен широкими перекрестными бретелями. Пользователи обругали ее в соцсетях за слишком облегающий топ.

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