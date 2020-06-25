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Бывшую самую молодую миллиардершу раскритиковали за слишком обтягивающий наряд

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Фото: Kylie Jenner

Младшая сестра телезвезды Ким Кардашьян и предпринимательница Кайли Дженнер, которая в мае лишилась статуса самой молодой миллиардерши в мире, опубликовала видео из машины в облегающем наряде и была обругана. На кадры, которые появились в ее Instagram-stories, обратили внимание в Daily Mail.

На размещенных роликах 22-летняя Дженнер снимает себя в автомобиле вместе с подругой Ирис (Yris), демонстрируя обтягивающий топ бренда Charlotte Knowles в клетку, который оформлен широкими перекрестными бретелями. На другом видео она позирует со спины в легинсах с таким же принтом. Волосы Дженнер собраны в пучок, а на лицо нанесен нюдовый макияж.

Фото опубликовано @kyliesnapchat

Цена топа марки Charlotte Knowles на сайте одного из интернет-ретейлеров равна 475 фунтам стерлингов (40 тысяч рублей).

Пользователи сети раскритиковали бывшую миллиардершу за слишком обтягивающий наряд в комментариях. «Сперва я решила, что на ней послеоперационный бандаж», «Кайли похожа на курицу», «В ее внешности так много аномалий», «Сколько пластических операций сделала Кайли?» — высказывались они.

В июне Кайли Дженнер приняла участие в съемке для журнала Vogue. Ее сфотографировали в боди золотого цвета и белом пиджаке на голое тело. Она также попозировала в мини-платье бренда Balmain с массивной накидкой в тон. Кроме того, Дженнер и ее дочь Сторми (Stormie) стали героинями обложки июньского номера. Братья Лука и Алессандро Морелли (Luca и Alessandro Morelli) запечатлели их в кровати.

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