Леди Гага снялась в белье для рекламы собственного бренда косметики

Популярная американская певица и актриса Леди Гага снялась в откровенной съемке для собственного косметического бренда HAUS Laboratories и порадовала поклонников. Кадр появился в ее Instagram-аккаунте.

На размещенном снимке 34-летняя знаменитость позирует в белом комплекте нижнего белья, состоящего из трусов и топа с завязкой в области груди. На лицо Гаги нанесен макияж в нюдовых тонах. Согласно подписи под фото, для него были использованы бронзер и хайлайтер упомянутой марки.

Фанаты оценили внешний вид исполнительницы в комментариях под публикацией, которая набрала почти два миллиона лайков. «Горячо!», «Ты восхитительна как внутри, так и снаружи», «Я люблю твое лицо, твое тело, твой голос, твой стиль, твою душу, твой разум, твое сердце, твое всё!», «Королева!», «Ты идеальна!» — высказывались они.

Ранее Леди Гага снялась для рекламы своего бренда топлес. На размещенном снимке певица позирует без бюстгальтер, лежа на спине. При этом обнаженные части тела прикрыты ее рукой и прядями волос.