Леди Гага поделилась снимком в купальнике и порадовала поклонников

Популярная американская певица и актриса Леди Гага поделилась фотографией в купальнике и порадовала поклонников. Снимок появился в ее Instagram-аккаунте.

На размещенном кадре 34-летняя знаменитость позирует в слитном купальном костюме розового цвета с вырезом в области талии. Ее запечатлели загорающей на шезлонге на территории собственного дома. Образ Гаги дополнили солнцезащитные очки и повязка на голову. В подписи к публикации певица пожелала подписчикам расслабленного дня.

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Пост знаменитости набрал больше 1,1 миллиона лайков. «Твоя улыбка — это то, что я хотел увидеть сегодня. Люблю тебя», «Ты выглядишь такой счастливой и сногсшибательной!», «Моя икона!», «Я влюблена в этот купальник и твой новый цвет волос!» — высказывались они.

Ранее в августе Леди Гага снялась в белье и удивила фанатов новым цветом волос. На снимке она лежит на кровати в комплекте белого цвета. Певица сфотографировалась без макияжа и показала обновленный имидж: она покрасилась в блонд с голубыми прядями.