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Жену Байдена уличили в копировании нарядов Мелании Трамп

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Фото: Chris O'Meara / AP

Будущую первую леди США, преподавательницу колледжа Джилл Байден, уличили в копировании образа жены действующего президента США Дональда Трампа Мелании. Соответствующий материал появился на The Sun.

Журналисты обратили внимание, что на протяжении нескольких лет 69-летняя Байден выступала на публичных мероприятиях в одежде, фасон и расцветка которой в точности повторяют наряды Мелании Трамп.

Например, в августе 2020 года первая леди появилась на национальной конвенции Демократической партии США в сиреневом платье с запахом, похожем на платье Трамп, которое та надевала на встречу с королевой Иордании два года назад.

В том же месяце Байден попала в объектив фотографов в Уилмингтоне, штат Делавэр, в платье изумрудного оттенка, напоминающем наряд супруги Дональда Трампа, который она выбрала в 2017 году во время визита той же королевы Рании аль-Абдуллы в Вашингтоне.

Кроме того, в 2019 году папарацци запечатлели Меланию Трамп у Белого дома вместе с мужем в длинном белом платье в черный горох. Вслед за ней в том же году аналогичный образ выбрала и Джилл Байден во время поездки в Южную Калифорнию.

Также отмечается, что Джилл Байден периодически носит одежду с принтами как на дизайнерских нарядах бывшей первой леди. В частности, в ее гардеробе заметили платья цветочной и леопардовой расцветок, а также пальто и костюмы, выполненные из той же ткани, что и вещи Мелании Трамп.

Ранее журналисты выделили главное отличие образов двух первых леди. Так, жена Джо Байдена чаще выбирает сдержанные образы, поскольку работает преподавателем английского языка в колледже и соблюдает дресс-код учебного заведения. Кроме того, она не является фанатом люксовых брендов, которые любит Мелания Трамп.

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