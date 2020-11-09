Найдено главное отличие в нарядах жены Байдена и Мелании Трамп

Журналисты нашли главные отличия стиля новой первой леди США Джилл Байден и жены бывшего президента Дональда Трампа Мелании. Соответствующий материал публикует Evening Standard.

Так, супруга Джо Байдена чаще выбирает сдержанные образы, поскольку работает преподавателем английского языка в колледже и соблюдает дресс-код учебного заведения. Кроме того, она не является фанатом люксовых брендов, которые любит бывшая первая леди страны. При этом Байден предпочитает наряды ярких цветов без принтов.

Сообщается также, что вместо праздничных платьев модного дома Gucci, туфель на высокой шпильке Christian Louboutin и дорогих сумок Birkin, в которых часто фотографируют Трамп, жена Байдена обычно надевает платья прямого кроя или с запахом. Обувь, как правило, у 69-летней преподавательницы комфортная: повседневные замшевые сапоги или туфли на невысоких каблуках для публичных мероприятий.

I don’t care about any of them at all. I want to see them held accountable & in jail. pic.twitter.com/Wl87fSshBu — MorriganResists (@MorriganResists) November 3, 2020

Авторы материала также обратили внимание, что с помощью нарядов новая первая леди неоднократно высказывала свою социальную позицию. Папарацци засняли ее в 2019 году в Филадельфии в пиджаке со словом «Любовь» из страз. Журналисты противопоставили упомянутый образ Байден с зеленым жакетом Трамп, на котором была напечатана надпись «Меня это действительно не волнует. А вас?», в котором ее заметили перед встречей с детьми иммигрантов в Техасе.

Помимо этого, жена Байдена призывала американцев голосовать на выборах, появившись на публике в кожаных сапогах марки Stuart Weitzman с надписью VOTE.

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Вдобавок отмечается, что предпочтения Байден в одежде схожи со «стилем американки среднего класса»: их объединяет любовь к рубашкам в полоску, джинсам, туфлями-лодочкам, джемперам и колье из жемчуга.

Однако иногда новая первая леди экспериментирует с нарядами и покупает одежду люксовых брендов. Так, на последних президентских дебатах она была одета в платье с цветочным принтом модного дома Dolce & Gabbana за 1600 фунтов стерлингов (162 тысячи рублей), маску для лица с таким же рисунком и туфли Valentino Rockstud за 650 фунтов стерлингов (65 тысяч рублей).

По информации издания, супруга Байдена также заботится об окружающей среде и поддерживает концепцию осознанного потребления, в связи с чем покупает одежду экологичных брендов и надевает одну и ту же вещь несколько раз. Так, например, во время первых президентских дебатов ее сфотографировали в зеленом платье в пол марки Gabriela Hearst, в котором она уже не раз выходила в свет.

Ранее в ноябре Мелания Трамп пришла на выборы без маски после того, как переболела коронавирусом. Ее запечатлели в платье модного дома Gucci и туфлях люксовой марки Louboutin с сумкой Hermès модели Kelly. Общая стоимость наряда Трамп составила более миллиона рублей.