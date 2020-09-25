Обувь с призывом к голосованию стала трендом среди знаменитостей

Знаменитости и супермодели начали массово фотографироваться в обуви с призывом к голосованию и запустили новый тренд. Об этом сообщает Page Six.

Речь идет о черных кожаных ботфортах бренда Stuart Weitzman, на которых крупными серебряными буквами написано слово VOTE. Известно, что стоимость лимитированного товара, изготовленного в ста экземплярах, составляет 695 долларов (54 400 рублей).

Первой в описанной обуви была замечена бывшая вторая леди США Джилл Байден. На ней также фиолетовое платье длины миди и черный пиджак. Следом за ней 46-летняя супермодель Эмбер Валлетта опубликовала в Instagram фото, на котором она попозировала в черном боди и таких же ботфортах. В свою очередь, актриса Сельма Блэр надела с ботфортами черные легинсы и кожаную куртку в тон.

Фото опубликовано @selmablair

Тренд поддержала супермодель и предпринимательница Карли Клосс. Знаменитость запечатлели в аналогичной обуви, черных джинсах, светлом топе и пальто цвета хаки.

Фото опубликовано @karliekloss

В августе Мишель Обама призвала к голосованию модным аксессуаром и задала новый тренд. Во время выступления на Национальном съезде Демократической партии бывшая первая леди США появилась в золотой цепочке с надписью VOTE ювелирного бренда ByChari стоимостью 430 долларов (31,8 тысячи рублей).