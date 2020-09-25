Знаменитости перестали носить бюстгальтер и запустили популярный в 90-х тренд

Знаменитости начали массово публиковать снимки, на которых они запечатлены без бюстгальтера, и вернули в моду популярный в 1990-х тренд. На размещенные в сети кадры обратили внимание журналисты The Sun.

Персонаж американского сериала «Друзья» Рэйчел Грин, роль которой исполнила актриса Дженнифер Энистон, на протяжении всего 10-го сезона появлялась в кадре без лифчика, в результате чего женщины перестали надевать нижнее белье.

Спустя 20 лет звезды решили возобновить описанный тренд. Так, например, без бюстгальтера сфотографировалась 49-летняя британская телеведущая Аманда Холден. Она была одета в бежевое платье в рубчик. В руках знаменитость держала радужный зонт и клатч люксового французского бренда Louis Vuitton.

Фото опубликовано @noholdenback

Поп-исполнительница Рита Ора, в свою очередь, попозировала в просвечивающей соски сиреневой футболке на фоне природы. Помимо этого, певица и модель Дуа Липа запечатлела себя без лифчика в белом топе на фоне стены, а бывшая вокалистка популярной группы The Pussycat Dolls Эшли Робертс прошлась по улицам Лондона без белья в облегающем желтом платье.

Фото опубликовано @dualipa

Ранее в сентябре венецианскую принцессу обругали за выход в свет в просвечивающем наряде. На размещенных кадрах 51-летняя Клотильда Куро позирует в коричневом платье бренда Maison Alaia из полупрозрачной ткани, через которую была видна ее грудь. Пользователи обругали актрису за появление на публике в чересчур откровенном образе.