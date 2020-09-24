Венецианскую принцессу обругали за выход в свет в просвечивающем грудь платье

Венецианская и Пьемонтская принцесса, французская актриса Клотильда Куро (Clotilde Courau) посетила премьеру фильма «Дом Кардена» в Париже в откровенном образе и подверглась критике в сети. Соответствующие кадры публикует издание Paris Match.

На размещенных кадрах 51-летняя знаменитость позирует в коричневом платье бренда Maison Alaia из полупрозрачной ткани, через которую просвечивает ее грудь. Она также надела кожаные босоножки на каблуках в тон наряда. Ее образ дополнила золотая серьга на левом ухе.

Фото опубликовано @eugeniagaravani

Пользователи обругали актрису за появление на публике в чересчур откровенном наряде и обвинили в привлечении к себе внимания подобным образом. «В 50 лет сверкать уже не такими свежими и молодыми прелестями не стоит», «Страшная бродяга», «Слишком тощая, загорелая и высохшая», «Похожа скорее на колдунью», «Я себе принцесс несколько иначе представлял», — высказывались они.

Ранее в сентябре 49-летняя британская телеведущая Аманда Холден вышла в свет в облегающем наряде без нижнего белья и вызвала споры в сети. Ее запечатлели без бюстгальтера в шелковом розовом платье в горох, через прозрачную ткань которого просвечивалась ее грудь. Пользователи сети раскритиковали внешний вид знаменитости в комментариях под снимками.