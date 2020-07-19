Британская принцесса вышла замуж в винтажном платье Елизаветы II

Британская принцесса Беатрис, тайно вышедшая замуж за итальянского аристократа Эдоардо Мапелли-Моцци (Edoardo Mapelli Mozzi), появилась на церемонии в винтажном платье, принадлежавшем ее бабушке, королеве Елизавете II. Об этом сообщается в Twitter-аккаунте семьи британских монархов.

Отмечается, что на свадьбе присутствовали только ближайшие родственники молодоженов. Принцесса Беатрис надела платье, которое для Елизаветы II сшил модельер Норман Хартнелл в 1967 году. На ней также была тиара, принадлежавшая королеве Марии — в ней же выходила замуж и Елизавета.

О том, что Беатрис вышла замуж за Эдоардо, стало известно 17 июля. На скромной церемонии, прошедшей в часовне возле Виндзорского замка, присутствовали лишь королева Елизавета II, ее муж принц Филипп и другие близкие родственники жениха и невесты. Вопреки традиции, о свадьбе не было объявлено заранее.

31-летняя Беатрис Йоркская, занимающая девятое место в линии наследования британского трона, — дочь опального принца Эндрю, в декабре 2019 года сложившего полномочия из-за дружбы с умершим в тюрьме миллионером-педофилом Джеффри Эпштейном. Королева Елизавета II — бабушка Беатрис, а принцы Гарри и Уильям — ее двоюродные братья.

36-летний Эдоардо Мапелли-Моцци носит титул графа. Его отец — известный горнолыжник, принимавший участие в зимних Олимпийских играх 1972 года. У него есть ребенок — четырехлетний мальчик по имени Кристофер.

Беатрис и Эдоардо познакомились осенью 2018 году во время поездки в Италию. О помолвке было объявлено 26 сентября 2019 года. Первоначально свадьба была намечена на 29 мая 2020 года, однако ее решили отложить из-за пандемии новой коронавирусной инфекции.