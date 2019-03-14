Внучка британской королевы вышла в свет с миллионером

Принцесса Беатрис, внучка британской королевы Елизаветы II, появилась на публике со своим новым поклонником. Как сообщает издание Daily Mail, им оказался миллионер Эдоардо Мопелли Моцци (Edoardo Mapelli Mozzi).

Пара впервые появилась на публике во вторник, 12 марта, на благотворительном вечере в Национальной портретной галерее Лондона. Слухи о романе 30-летней принцессы и 34-летнего владельца строительной фирмы появились еще в октябре.

Принцесса Беатрис рассталась со своим предыдущим поклонником Дейвом Кларком (Dave Clark) в 2016 году после десяти лет отношений. Он женился летом 2018 года.

У Моцци есть ребенок — двухлетний мальчик по имени Волфи (Wolfie). Журнал Marie Claire пишет, что бизнесмен собирался жениться на его матери, но из-за романа с принцессой разорвал помолвку.

Друзья принцессы утверждают, что отношения развиваются так стремительно, что они не удивятся, если пара сыграет свадьбу уже в этом году. Тем не менее о помолвке пока не было объявлено официально.

Еще больше интересного в нашем Instagram. Подпишись!