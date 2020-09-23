49-летнюю телеведущую вновь сфотографировали в платье на голое тело

Британская телеведущая Аманда Холден (Amanda Holden) вновь прошлась по улицам Лондона в облегающем наряде без белья и подверглась критике. Ее фотографии публикует Daily Mail.

Папарацци запечатлели 49-летнюю знаменитость, когда она направлялась на работу в студию радиостанции Heart FM в Лондоне. Так, она вышла на публику в облегающем желтом платье на голое тело бренда Lavish Alice стоимостью 70 фунтов стерлингов (почти семь тысяч рублей) и бежевых туфлях на каблуках. Ее образ дополнили коричневая сумка и солнцезащитные очки.

Аманда Холден Фото: Brett Cove / SOPA Images / Sipa US

Пользователи сети оценили образ телеведущей, однако упрекнули в чрезмерном привлечении к себе внимания. «Она выглядит потрясающе. Сказочная фигура для ее возраста. Обожаю ее платья», «Она выглядит восхитительно, но, черт возьми, сколько же внимания нужно этой женщине!», «Она опять забыла бюстгальтер», «Красивое платье, прекрасная фигура, но, пожалуйста, купите ей приличный бюстгальтер», — высказывались они.

Ранее в сентябре Аманда Холден взмахнула юбкой и смутила фанатов отсутствием бюстгальтера. Ее засняли в белом платье длины миди и черных босоножках на каблуках. На видео она дефилирует, высоко задирая на ходу юбку и демонстрируя нижнее белье.