Мишель Обама призвала к голосованию модным аксессуаром и задала новый тренд

Бывшая первая леди США Мишель Обама призвала к голосованию с помощью модного аксессуара и задала новый тренд. Об этом сообщает Daily Beast.

Речь идет о золотой цепочке с надписью VOTE ювелирного бренда ByChari стоимостью 430 долларов (31,8 тысячи рублей). По словам дизайнера, владелицы бутика в Лос-Анджелесе Чари Катберт (Chari Cuthbert), продажи аксессуара «значительно выросли» всего через час после того, как Обама выступила на Национальном съезде Демократической партии, продемонстрировав изделие бренда.

«Для меня было честью, когда стилист Мишель Обамы заказал это украшение, и я очень рада, что она носит его!» — добавила Катберт, отметив, что понятия не имела, где и когда она собиралась его надеть.

«Моя мама прислала мне отрывок выступления Обамы на телеканале CNN. Я не могла в это поверить. (...) Я сидела за своим столом и плакала», — призналась 36-летняя предпринимательница.

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По информации издания, дизайнер разработала колье VOTE для выборов 2016 года и теперь планирует распродать его в канун президентских выборов в США.

В апреле было раскрыто тайное значение украшения Меган Маркл — подвески лондонского ювелирного бренда Edge of Ember в виде глаза, украшенного голубым топазом. По мнению журналистов The Sun, герцогиня носит его для защиты от сглаза и порчи.