Раскрыто тайное значение украшения Меган Маркл

Журналисты The Sun раскрыли тайное значение кулона супруги принца Гарри Меган Маркл: по их мнению, последняя носит его для защиты от сглаза и порчи. Свои наблюдения они описали в материале, опубликованном на сайте издания.

Эксперты изучили выбранный герцогиней Сассекской аксессуар для видеозвонка, во время которого она пообщалась с клиенткой благотворительной организации, занимающейся трудоустройством нуждающихся безработных женщин. Запись появилась на сайте Smart Works, патроном которого является жена принца Гарри.

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По информации издания, для разговора герцогиня выбрала подвеску лондонского ювелирного бренда Edge of Ember в виде глаза, украшенного голубым топазом. В описании товара на сайте производитель утверждает, что украшение «защитит владельца от негативной энергии». Стоимость позолоченного изделия составляет 135 фунтов стерлингов (12,3 тысячи рублей).

В апреле генеральный директор принадлежащих королевской семье ювелирных компаний разглядел в украшении герцогини Кембриджской Кейт Миддлтон тайное романтическое послание. По словам Эдди Левиана (Eddie LeVian), украшающий кольцо жемчуг ассоциируется с июнем (месяц рождения Уильяма), а гранат — с январем (месяц рождения Миддлтон). Отмечается, что изделие было подарено герцогине принцем еще до замужества.

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