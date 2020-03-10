В украшениях Меган Маркл разглядели тайные знаки

Журналисты Daily Mail разглядели в украшениях Меган Маркл тайные знаки. Их наблюдения опубликовали на сайте издания.

Они проанализировали образы герцогини Сассекской во время ее первого визита в Великобританию вместе с принцем Гарри после отказа от королевских обязанностей. Отмечается, что при выборе ювелирных изделий она руководствовалась личными интересами или связывала его с благотворительными организациями.

В воскресенье, 8 марта, пара посетила церковь вместе с королевой Елизаветой. В качестве украшений Маркл выбрала серьги из переработанного серебра бренда V by Laura Vann, который выступает за этичное производство, за 140 фунтов стерлингов (12,9 тысяч рублей). Тем самым, по мнению журналистов, она продемонстрировала свой интерес к проблемам экологии.

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Помимо этого, герцогиня показала свою независимость с помощью еще одного аксессуара. Она вышла в свет в золотых серьгах-кольцах из магазина Roxanne First. «Они созданы для независимых женщин, которые сами прокладывают свой жизненный путь», — отмечается в описании товара на сайте марки.

38-летняя Маркл также поддержала женщин всего мира и выступила за разумное потребление, появившись в Королевском Национальном Театре в серьгах в форме волны во второй раз за время своего пребывания. Бренд Edge of Ember борется за права женщин и управляется феминистками. Ювелирное изделие на сайте бренда продается за 65 фунтов стерлингов (6025 рублей).

В ноябре 2019 года Меган Маркл заподозрили в ношении дешевых аксессуаров. Она посетила общественный центр для семей военнослужащих и ветеранов Broom Farm в Лондоне. Ее сфотографировали в двух подвесках канадского бренда Suetables: персонализированный кулон Shirley Zodiac стоимостью 60 фунтов (около 5600 рублей) и ожерелье из золота низкой пробы Vanessa Coin Zodiac за 122 фунта (около 11 тысяч рублей).

Принц Гарри и Меган Маркл отказались от звания членов королевской семьи, сохранив за собой титулы герцога и герцогини Сассекских, 8 января.

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