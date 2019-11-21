Меган Маркл снова уличили в ношении дешевых украшений

Меган Маркл заметили в дешевых украшениях во время посещения общественного центра для семей военнослужащих и ветеранов Broom Farm в Лондоне. Об этом пишет Daly Mail.

На размещенных в сети снимках видно, что герцогиня Сассекская выбрала для мероприятия две изящные подвески канадского бренда Suetables: персонализированный кулон Shirley Zodiac стоимостью 60 фунтов (около пяти тысяч рублей) и ожерелье из золота низкой пробы Vanessa Coin Zodiac за 122 фунта (десять тысяч рублей).

Отмечается, что оба украшения были дополнены изображением знаков зодиака ее супруга принца Гарри и сына Арчи — Девы и Тельца.

Ранее Маркл уже замечали на публике в недорогих аксессуарах. 13 августа в Великобритании впервые опубликовали ее фотографии, сделанные в 2017 году в Ботсване. Тогда на указательном пальце женщины заметили кольцо, украшенное изображением символа-оберега. Было определено, что это украшение из золота турецкого бренда Kismet by Milka стоимостью 250 фунтов (около 20 тысяч рублей).

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