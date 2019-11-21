Ценности
 
Последние новости
Пропажу оборудования с украинских кораблей объяснили
Возле МКАД начался крупный пожар
Посадившим самолет на кукурузное поле пилотам вручили звезды Героев России
Россия отреагировала на эстонский «угар»
Россиянам рассказали о наступлении неклассической зимы
Обнаруженное у американских берегов российское судно-шпион снова потеряли
Россиянам раскрыли способ пережить резкую смену температур
Намертво сцепившихся рогами оленей разделили при помощи пилы
Туктамышева раскрыла заработки в фигурном катании
Новости партнеров

Меган Маркл снова уличили в ношении дешевых украшений

Перейти в «Мою Ленту»
Меган Маркл

Меган Маркл заметили в дешевых украшениях во время посещения общественного центра для семей военнослужащих и ветеранов Broom Farm в Лондоне. Об этом пишет Daly Mail.

На размещенных в сети снимках видно, что герцогиня Сассекская выбрала для мероприятия две изящные подвески канадского бренда Suetables: персонализированный кулон Shirley Zodiac стоимостью 60 фунтов (около пяти тысяч рублей) и ожерелье из золота низкой пробы Vanessa Coin Zodiac за 122 фунта (десять тысяч рублей).

Отмечается, что оба украшения были дополнены изображением знаков зодиака ее супруга принца Гарри и сына Арчи — Девы и Тельца.

Ранее Маркл уже замечали на публике в недорогих аксессуарах. 13 августа в Великобритании впервые опубликовали ее фотографии, сделанные в 2017 году в Ботсване. Тогда на указательном пальце женщины заметили кольцо, украшенное изображением символа-оберега. Было определено, что это украшение из золота турецкого бренда Kismet by Milka стоимостью 250 фунтов (около 20 тысяч рублей).

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!
Перейти в «Мою Ленту»
Обсудить
Ссылки по теме
Revealed: Meghan Markle wears two gold Zodiac necklaces with Prince Harry and baby Archie's star signs - costing £180 from a Canadian jewellery brand
Меган Маркл уличили в ношении дешевых украшений
Раскрыт секрет нового подарка принца Гарри Меган Маркл
Ценности
Ценности00:02Сегодня

Глобальное утепление

Люди столетиями пытались победить холод халатами и одеялами. Все изменил пуховик
14:07Сегодня

Женщина вынесла на себе из магазина восемь джинсов и попала на видео

12:59Сегодня

Ревнивец нашел необычный способ отвадить мужчин от невесты на пляже

11:17Сегодня

Захотевшую перещеголять невесту гостью свадьбы раскритиковали

Ценности00:0416 ноября
Saudi Arabia's King Abdullah walks next to Spain's King Juan Carlos (R) after his arrival at Madrid's Barajas airport July 15, 2008. King Abdullah is in Madrid for the inauguration of the World Conference on Dialogue which starts July 16. REUTERS/Zipi/Pool (SPAIN) - GM1E47G087201

«Его не боялись, а по-настоящему любили»

Собственный Версаль и 30 жен в одном отеле: роскошная жизнь короля Абдаллы
09:46Сегодня

Эмили Ратаковски выложила фото в купальнике с аксессуаром из 90-х

05:30Сегодня

Мать троих детей захотела «бразильские» ягодицы и умерла во время операции

19:5120 ноября

Aston Martin впервые в своей истории представил кроссовер

Ценности00:0212 ноября

То, что скрыто

Когда-то лицо прикрывали только при болезни и на войне. Почему носить маску стало модно?
19:0820 ноября

Девушка переборщила с автозагаром и стала похожа на «ходячие чипсы»

16:5220 ноября

Актер надел женское боди и попал на обложку модного журнала

11:5720 ноября

Блогерша спародировала обнаженную модель и прикрыла грудь пиццей

Россия
Россиянам рассказали о наступлении неклассической зимы
«Эта война никому нахрен не была нужна»
Как разгоралась первая чеченская и кто помешал победе оппозиции над Дудаевым
Россиянам раскрыли способ пережить резкую смену температур
В городах России возникли очереди за справками для водителей
Цены на документы вырастут в разы. Возле наркодиспансеров выстроились очереди
Российский кардиолог умер в больнице из-за врачебной ошибки
Согласован порядок продажи «красивых» номеров
Россияне покупали их за сотни тысяч рублей. Почему даже теперь они будут доступны не всем
Россиянин умер в очереди за справкой для водительских прав
Все материалы
Мир
Россия отреагировала на эстонский «угар»
Судный день в Мекке
40 лет назад мусульмане устроили бойню в святыне. Так зарождался исламский терроризм
Россия раскрыла причины американских угроз Египту за покупку Су-35
Затерянный ад
Американский проповедник увел в джунгли сотни человек и убил их. В нем видели бога
Испания изучит вмешательство ГРУ в дела Каталонии
Кто здесь власть
Ближний Восток нужен и России, и США. С кем им придется бороться?
Британский принц Эндрю сложил полномочия из-за дружбы с педофилом
Все материалы
Бывший СССР
Появились подробности скандала с депутатом-насильником из партии Зеленского
«Радушно — это не про Россию»
Среднеазиатские студенты мечтают учиться за границей. Но вынуждены возвращаться домой
В Молдавии разгромили памятник советским воинам
Москва вернула Киеву задержанные в Крыму корабли
Киев продолжит судиться с Москвой из-за инцидента в Керченском проливе
Пропажу оборудования с украинских кораблей объяснили
«Этот кризис очевиден. Им очень тяжело»
Украинцы не могут найти общий язык. Почему власть не способна остановить раскол в стране?
На Украине задержали россиянина из ИГ
Все материалы
Экономика
Названы лучшие стиральные машины России
Капитал-шоу
Мир стоит на пороге нового кризиса. Кто виноват?
Подсчитано все золото мира
Владимир БетелинСтрасти по «Корунду»
Для чего академик РАН Владимир Бетелин вовлекает в акционерный конфликт главу «Ростеха»
Швейцарский банк сочли хуже российских
Перестраховались
Банки много лет наживались на доверчивости россиян. Но скоро этому положат конец
Мишустин объявил о завершении создания автоматизированной налоговой системы
Все материалы
Силовые структуры
В МВД раскрыли сроки создания киберполиции по борьбе с наркотиками в сети
На космодроме Восточный вскрылись новые хищения
После слов Путина о краже сотен миллионов началась вторая волна расследований
ФСБ показала унитазы на украинских кораблях
Из ада
Самые страшные маньяки СССР и России. Спецпроект «Ленты.ру»
Появились детали расследования о воровстве на Восточном после критики Путина
Борис Ельцин Царь-пушки
От нагана до катаны: какое оружие дарят российским политикам, чиновникам и бизнесменам
ФСБ ответила на обвинение в краже унитазов с украинских кораблей
Все материалы
Наука и техника
Льют в уши
Apple выпустила AirPods Pro за 21 тысячу рублей. Стоят ли они того?
Россия выдвинула Турции условие покупки Су-35
Токсичные отношения
США открыли десятки генетических лабораторий на границе с Россией. Что они скрывают?
Земле предрекли сильнейший метеорный шторм
Дневник пехотинца Гитлера
Как развлекались и что видели солдаты вермахта в перерывах между боями
Раскрыта тайна людей с половиной мозга
«Красные и белые не примирятся никогда»
Гражданская война кончилась сто лет назад. Почему она до сих пор разделяет Россию?
Все материалы
Спорт
Пропавший в Турции российский футболист нашелся
Сборная России разгромила Сан-Марино
Отбор на Евро-2020 завершен. Кто сыграет на турнире?
Команда «Формулы-1» провела пит-стоп в невесомости
Владимир Куц«Ставил рекорды — теперь никому не нужен»
Бегун из СССР был звездой мирового спорта. Но стал изгоем и свел счеты с жизнью
Стала известна сумма премиальных сборной России за выход на Евро-2020
Евгения Медведева«Сделать лучше я не могу»
Медведева снова не попала в финал Гран-при. Трусова упала, но все равно победила
Российский боец признался в употреблении допинга
Все материалы
Культура
Мединский пригрозил переносом премьер зарубежных фильмов в новогодние каникулы
Главная новая музыка
Рэперша-мем, звезда российского техно и опус от отца трип-хопа
«Каста» предложила Путину свой гимн России
Святая простота
Эта певица рассталась с Робертом Паттинсоном и записала альбом года. Стоит ли ее слушать?
Фанни Ардан назвала доносы основой движения против домогательств
Свингеры и свинг
Он застал сексуальную революцию и главных рок-звезд 1960-х. Умер фотограф Терри О'Нилл
Назван лучший саундтрек десятилетия
Все материалы
Интернет и СМИ
Российскую учительницу уволили за посты про секс и выпивку в соцсетях
«Женственность — это целое искусство»
Издевательства, унижения и сексизм: как телешоу учит дерзких россиянок ублажать мужчин
Глава Group-IB прокомментировал «стрельбу по таксистам» у Кремля
Королева треша
Вундеркинд в 10 лет стал телезвездой. Погоня за славой превратила его в похотливую женщину
В Минкомсвязи объяснили призыв Дурова удалять WhatsApp
Пол Джон Ноулз«Через неделю я захотела сбежать от него»
Журналистка в шутку назвала любовника «душителем». Она не знала, что он убил 20 человек
В призыве Дурова удалять WhatsApp нашли скрытый смысл
Все материалы
Ценности
Меган Маркл снова уличили в ношении дешевых украшений
Глобальное утепление
Люди столетиями пытались победить холод халатами и одеялами. Все изменил пуховик
Женщина вынесла на себе из магазина восемь джинсов и попала на видео
Saudi Arabia's King Abdullah walks next to Spain's King Juan Carlos (R) after his arrival at Madrid's Barajas airport July 15, 2008. King Abdullah is in Madrid for the inauguration of the World Conference on Dialogue which starts July 16. REUTERS/Zipi/Pool (SPAIN) - GM1E47G087201«Его не боялись, а по-настоящему любили»
Собственный Версаль и 30 жен в одном отеле: роскошная жизнь короля Абдаллы
Ревнивец нашел необычный способ отвадить мужчин от невесты на пляже
То, что скрыто
Когда-то лицо прикрывали только при болезни и на войне. Почему носить маску стало модно?
Захотевшую перещеголять невесту гостью свадьбы раскритиковали
Все материалы
Путешествия
Посадившим самолет на кукурузное поле пилотам вручили звезды Героев России
Красное золото
Эти женщины добывают самую дорогую специю в мире. И все равно живут в нищете
Пассажир самолета спас попутчика с переполненным мочевым пузырем
«Большинство испытывают смущение и стыд»
В этой стране торгуют страхом и наркотиками. Что ждет россиян в Колумбии?
Назван самый выгодный день недели для покупки билетов на самолет
Звезда Востока
Саудовской Аравии наскучило зарабатывать на нефти. Теперь ей нужны миллионы туристов
Влюбленная в самолеты пара устроила свадьбу во время полета
Все материалы
Из жизни
Намертво сцепившихся рогами оленей разделили при помощи пилы
«Здесь считают, что девушки из России сразу выскакивают замуж»
История россиянки, которая перебралась в Италию и увидела ее темную сторону
Женщина похудела на 63 килограмма с помощью игр на приставке
«И не говорите мне, что она этого не заслужила»
На что идут влюбленные, чтобы отомстить за измены
Невозмутимая реакция мужчины на встречу с медведем восхитила пользователей сети
«Какой из него Джеймс Бонд, он ящериц боится»
Советский агент разбогател, добывая секреты за бутылку виски. Его деньги достались жулику
Агрессивный лебедь едва не утопил пса на глазах у хозяйки
Все материалы
Первый видеообзор Mercedes-Maybach GLS
Всё, что стоит знать о внедорожнике Maybach — подробное описание и эксклюзивное видео
Внедорожный Maybach: все подробности
В роскошной линейке Mercedes-Benz появился новый внедорожник
Volkswagen Jetta
Мечта таксиста или тизер восьмого Гольфа?
Всё о первом кроссовере Aston Martin
Как DBX собирается конкурировать с Cayenne и Bentayga
В США требуют лишить кроссовер Ford Mach-E названия Mustang
Раскрыт салон обновленной Lada 4x4
Kia адаптировала кроссовер Seltos к тяжёлому бездорожью
Все материалы
Дом
Россиянин захотел обогатиться и сжег семь квартир
Конец сезона
Богатые россияне годами прятали деньги на Кипре. Европа решила покончить с этим
Российский подъезд превратили в тюремную клетку
Россиян испугали запретом посуточной аренды квартир
Владельцев жилья чуть не лишили дополнительного заработка. Что произошло?
Сбербанк снизит ставки по ипотеке
«Ощутил жгучую боль в спине и будто удар в живот»
Голые клиенты, нападения и убийства: будни российского риелтора
Российских застройщиков заставят продавать жилье с мебелью
Все материалы
Нацпроекты
С ветерком
В России построили мегатрассу из Москвы в Петербург. К этому шли 50 лет
В добрый путь
В России построят мегатрассу из Китая в Европу. Сколько это будет стоить?
Рекультивацию свалок в российском регионе оценили в миллиарды рублей
В Волгограде представили лучшие проекты благоустройства
На Колыме выведут библиотечное дело на новый уровень
Кузбасс отстроит дороги за пять миллиардов рублей
Российским семьям пообещали дополнительные выплаты на детей
Все материалы