Штаб Трампа подал иск в связи с незасчитанными голосами в Аризоне

Предвыборный штаб кандидата в президенты США Дональда Трампа подал иск в суд Аризоны в связи с тем, что некоторые из бюллетеней, поданные в штате в день выборов, не были засчитаны. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на заявление штаба.

Из-за ошибки сотрудников избирательных участков округа Марикопа, голоса части избирателей оказались отклонены, уточняется в заявлении.

«Когда машина для голосования обнаруживает, что в бюллетене отмечен более, чем один кандидат, сотрудники избирательного участка должны проинформировать голосующих лично избирателей об ошибке и дать им возможность исправить ситуацию. Однако в округе Марикопа сотрудники избирательных участков нажимали и говорили избирателям нажимать зеленую кнопку и не принимать во внимание [сообщение об] ошибке. В результате машины игнорировали выбор избирателей», — пояснили в штабе.

Также штаб Трампа заявил, что у него есть заявления избирателей, которые стали свидетелями подобных происшествий. Количество неучтенных голосов не уточняется, однако в сообщении говорится о «больших масштабах». Представители Трампа требуют вручную проверить бюллетени, в которых машины зафиксировали наличие ошибки.

Ранее Трамп заявил о победе на выборах президента США по «законным» голосам. Также он выразил готовность признать поражение на выборах в случае, если юридические процессы, начатые его штабом, закончатся безуспешно.

7 ноября демократ Джо Байден, набравший 290 из необходимых 270 голосов выборщиков и обеспечивший тем самым себе победу, провозгласил себя избранным президентом США.