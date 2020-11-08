Помпео вступил в перепалку с лидером Ирана из-за выборов

Госсекретарь США Майк Помпео вступил в перепалку с верховным лидером Ирана Али Хаменеи в Twitter из-за высказывания последнего об американских выборах президента.

Хаменеи заявил, что выборы президента США являются спектаклем. По его словам, это пример «безобразного облика либеральной демократии».

В ответ Помпео обвинил Хаменеи в том, что он «лично украл сотни миллионов долларов у своего народа». «Ваши выборы — абсурд, сотни кандидатов даже не допускают баллотироваться. Сегодня ваш народ голодает, потому что вы потратили миллиарды на войны своих подручных, чтобы защитить вашу клептократию», — заявил госсекретарь США.

7 ноября демократ Джо Байден, набравший 290 из необходимых 270 голосов выборщиков и обеспечивший тем самым себе победу, провозгласил себя избранным президентом США.

Байден станет 46-м президентом США. В конце ноября ему исполнится 78 лет, он будет самым старым американским лидером, сообщал CNN.

В свою очередь действующий президент США Дональд Трамп заявил, что надеется вернуть себе лидирующие позиции в ряде штатов через суд. По словам главы государства, он лидировал с большим отрывом в нескольких штатах вечером в день выборов, а потом через несколько дней этот отрыв «чудесным образом испарился».