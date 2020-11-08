Иран объяснил перепалку с Помпео его яростью из-за поражения

Представитель МИД Ирана Саид Хатибзаде объяснил перепалку госсекретаря США Майка Помпео с верховным лидером Ирана Али Хаменеи яростью американского политика. Об этом он порассуждал в Twitter.

По словам внешнеполитического чиновника Ирана, после поражения президента США Дональда Трампа Помпео вскоре окажется на «задворках истории» и раздражен из-за необходимости покинуть штаб-квартиру госдепартамента после 2,5 лет «одного досадного провала за другим». «Политика максимального давления провалилась, как и уходящие шарлатаны, за ней стоящие», — добавил Хатибзаде.

Ранее Помпео вступил в перепалку с верховным лидером Ирана в Twitter из-за высказывания последнего об американских выборах президента. Хаменеи назвал выборы президента США спектаклем и примером «безобразного облика либеральной демократии». В ответ Помпео обвинил Хаменеи в том, что он «лично украл сотни миллионов долларов у своего народа».

7 ноября кандидат от Демократической партии США Джо Байден набрал 290 при необходимых 270 голосов выборщиков. Обеспечив себе победу, Байден провозгласил себя избранным президентом США. Трамп в свою очередь заявил, что выборы официально еще не закончились, а результаты будут обжалованы в суде.