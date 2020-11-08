Иран оценил возможность переговоров с новым президентом США

Официальный представитель МИД Ирана Саид Хатибзаде прокомментировал победу демократа Джо Байдена на выборах США и оценил возможность переговоров с ним. Комментарий министра приводит телеканал Al-Alam.

Хатибзаде заявил, что возвращение к диалогу будет непростым, и Ирану важны практические шаги с противоположной стороны.

«Вашингтон нарушил ядерное соглашение и не может навязать нам условия, поскольку это нанесло ущерб на миллиарды долларов иранскому народу», — сказал представитель МИД, подчеркнув, что США должны прекратить экономическую войну.

В сентябре этого года США ввели против Ирана новые санкции. Эту меру осудили в ООН, российская сторона называла ограничения преступными.

В 2018 году США восстановили санкции против Ирана в полном объеме, а также вышли из Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД), который ограничивает ядерные наработки Ирана. Вашингтон назвал это ответом на «экспорт насилия, террора и беспорядка».

7 ноября кандидат от Демократической партии США Джо Байден набрал 290 при необходимых 270 голосов выборщиков. Обеспечив себе победу, Байден провозгласил себя избранным президентом США. Трамп в свою очередь заявил, что выборы официально еще не закончились, а результаты будут обжалованы в суде.