В Израиле испугались войны с Ираном из-за победы Байдена

Победа на выборах президента США демократа Джо Байдена грозит Израилю войной с Ираном. Об этом заявил израильский министр по делам поселений Цахи Ханегби, сообщает The Jerusalem Post.

Министр напомнил, что Байден неоднократно говорил о намерении вернуться к ядерной сделке с Исламской Республикой. Снятие международных санкций может усилить Иран, что в итоге «приведет к жестокому столкновению Израиля и Ирана». По словам Ханегби, план Трампа, по которому с Тегераном следует заключить новую сделку, отличался, так как включал в себя продолжение давления с помощью жестких санкций.

В сентябре этого года США ввели против Ирана новые санкции. Эту меру осудили в ООН, российская сторона называла ограничения преступными.

В 2018 году США восстановили санкции против Ирана в полном объеме, а также вышли из Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД), который ограничивает ядерные наработки Ирана. Вашингтон назвал это ответом на «экспорт насилия, террора и беспорядка».