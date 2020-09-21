Лавров назвал незаконными санкции США против Ирана

Министр иностранных дел Сергей Лавров назвал незаконными санкции США в отношении Ирана, сообщает РИА Новости.

Глава МИД России заявил, что не удивится, если Вашингтон продолжит угрожать санкциями всем, кто сотрудничает с Ираном на основе выполнения условий резолюции 2231 Совета Безопасности ООН. По мнению Лаврова, США применяют санкции по всему миру, и иногда абсолютно без причин.

При этом российский министр указал, что не знает, придется ли иностранным компаниям подчиняться санкциям. «У бизнеса свои оценки, но ясно одно, что односторонние санкции нелегальны и незаконны», — добавил Лавров.

По информации Reuters, США уже 21 сентября введут санкции против более 20 лиц и организаций, участвующих в иранской ядерной, ракетной и обычной программах вооружений.

20 сентября госсекретарь США Майк Помпео заявил о восстановлении санкций против Ирана вопреки ООН. Он пригрозил всем странам, которые не станут соблюдать «обязательства» по реализации мер в отношении Ирана, последствиями в форме односторонних действий Вашингтона.

США неоднократно требовали продлить запрет на поставки оружия в Иран, который истекает 18 октября 2020 года в соответствии с условиями так называемой ядерной сделки Тегерана с США, Россией, Китаем, Великобританией, Францией и Германией. При этом в 2018 году американская сторона объявила о выходе из этого соглашения и пригрозила Ирану дополнительными санкциями.