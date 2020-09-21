США накажут Мадуро за сотрудничество с Ираном

США вводят новые санкции против министерства обороны Ирана, а также против тех, кто сотрудничал с Тегераном по линии его ядерной программы. В частности, за это накажут президента Венесуэлы Николаса Мадуро, объявил госсекретарь США Майк Помпео. Об этом сообщило агентство Reuters.

Этот шаг — подтверждение того, что политика санкций Вашингтона в отношении Исламской республики восстановлена, заявил Помпео в официальном выступлении перед журналистами. Отмечается, что американская сторона готова ввести санкции против любого государства, которое будет помогать Ирану в этой области. Соответствующий указ подписал президент США Дональд Трамп.

Союзники Соединенных Штатов не готовы следовать за ними в этом вопросе: 20 сентября стало известно, что генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш отказался рассмотреть запрос США о восстановлении санкций против Ирана. Он выразил сомнения в том, что страна действительно нарушает международные соглашения и должна подвергнуться санкциям ООН.

США неоднократно требовали продлить запрет на поставки оружия в Иран, который истекает 18 октября 2020 года в соответствии с условиями так называемой ядерной сделки Тегерана с США, Россией, Китаем, Великобританией, Францией и Германией. При этом в 2018 году американская сторона объявила о выходе из этого соглашения и пригрозила Ирану дополнительными санкциями.