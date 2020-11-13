Мир
 
Новая, персональная
Попробовать
Последние новости
Раскрыто новое катастрофическое последствие изменения климата
Главу выпускающей Superjet компании снимут с должности
Российские аптеки обнаружили дефицит известного антидепрессанта
Отказавшаяся от карантина Швеция признала свой провал в борьбе с коронавирусом
Мужчина выиграл в лотерею 38 миллионов рублей и решил выйти на пенсию
Стала известна возможная причина задержания мэра Томска
Дикие кабаны занесли в Россию опасную инфекцию
В Крыму заявили о бесполезности учреждения поста спецпредставителя ЕС по региону
Мужчина соврал возлюбленной из-за ненависти к ее платьям и остался одинок
Новости партнеров

В США рассказали о действиях Трампа при объявлении победы Байдена

Перейти в «Мою Ленту»
Дональд Трамп
Дональд Трамп
Фото: CARLOS BARRIA / Reuters

В США рассказали о действиях президента Дональда Трампа в случае объявления об официальной победе на выборах кандидата от Демократической партии Джо Байдена. Об этом сообщила газета The New York Times со ссылкой на источники в администрации главы государства.

Согласно данным американского издания, сразу после сертификации штатами победы демократа Трамп может объявить о выдвижении своей кандидатуры на выборах 2024 года.

Советники Трампа сообщают, что сейчас у президента нет четкой стратегии по оспариванию итогов выборов главы государства. По их словам, сам Трамп осознает, что все кончено. Они также отмечают, что шансы республиканца найти какие-либо серьезные нарушения, которые могли бы изменить ход голосования, крайне малы.

Ранее суд в Пенсильвании удовлетворил иск штаба Трампа о законности голосов, подданных по почте, на выборах главы государства. Штаб президента настаивал на том, что госсекретарь штата Кэти Буквар не имела права продлевать срок подтверждения подлинности присланных по почте бюллетеней с шести дней после выборов до девяти. Суд постановил, что госсекретарь не обладает подобными полномочиями, и часть бюллетеней была отбракована.

10 ноября генеральный прокурор США Уильям Барр постановил расследовать сообщения о фальсификации выборов. Штаты должны уладить все процедуры, в том числе пересчет голосов и судебные споры по поводу результатов, до 8 декабря. Члены коллегии выборщиков будут подводить итоги во время заседания 14 декабря.

Байден провозгласил себя избранным президентом США 7 ноября — по разным подсчетам, он набрал от 273 до 290 голосов выборщиков при необходимых 270. Трамп в ответ заметил, что его соперник поторопился назвать себя новым президентом.

Перейти в «Мою Ленту»
Обсудить
Ссылки по теме
Trump Floats Improbable Survival Scenarios as He Ponders His Future
Выборы в США признали «самыми безопасными» в истории
Суд в Пенсильвании удовлетворил иск Трампа о подсчете голосов