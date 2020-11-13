Выборы в США признали «самыми безопасными» в истории

Выборы президента США, прошедшие 3 ноября, были признаны «самыми безопасными» в истории страны. Об этом заявили Агентство по кибербезопасности и инфраструктурной безопасности при министерстве внутренней безопасности (CISA) и правительственный координационный совет по инфраструктуре выборов (GCC), передает «Интерфакс».

Представители американских властей отметили, что нет никакой информации о том, что какие-либо голоса избирателей были стерты, утеряны или как-то скомпрометированы. Они отметили, что все утверждения о фальсификациях на выборах абсолютно безосновательны.

Ранее суд в Пенсильвании удовлетворил иск штаба президента США Дональда Трампа о законности голосов, подданных по почте, на выборах главы государства. Штаб Трампа настаивал на том, что госсекретарь штата Кэти Буквар не имела права продлевать срок подтверждения подлинности присланных по почте бюллетеней с шести дней после выборов до девяти. Суд постановил, что госсекретарь не имела подобных полномочий, и часть бюллетеней была отбракована.

10 ноября генеральный прокурор США Уильям Барр постановил расследовать сообщения о фальсификации выборов. Штаты должны уладить все процедуры, в том числе пересчет голосов и судебные споры по поводу результатов, до 8 декабря. Члены коллегии выборщиков будут подводить итоги во время заседания 14 декабря.

Байден провозгласил себя избранным президентом США 7 ноября — по разным подсчетам, он набрал от 273 до 290 голосов выборщиков при необходимых 270. Трамп в ответ заметил, что его соперник поторопился назвать себя новым президентом.