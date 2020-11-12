Названы обеспечившие успех Байдену группы избирателей

Своей вероятной победе на президентских выборах в США Джо Байден, представляющий Демократическую партию, обязан нескольким группам избирателей. Их назвало британское издание The Independent.

Одним из решающих факторов стала поддержка Байдена в так называемых штатах «Синей стены», которые обычно голосуют за кандидатов от Демпартии. На выборах 2016 года действующий глава США Дональд Трамп неожиданно для всех аналитиков смог выиграть в нескольких из этих штатов — в Мичигане, Висконсине и Пенсильвании — и благодаря этому обеспечить себе победу в борьбе за президентское кресло. В 2020-м Байдену удалось вернуть избирателей в этих штатах на сторону демократов, хотя его преимущество над Трампом оказалось минимальным. Главным образом ему удалось добиться этого за счет роста поддержки со стороны жителей густонаселенных пригородов.

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Другой категорией избирателей, голоса которых обеспечили Байдену успех, стали миллениалы и представители так называемого поколения Z. Так, по сравнению с 2016 годом явка молодых избирателей выросла практически на 10 процентов — с 42-44 до 50-52. В 2020-м непосредственно в день выборов 3 ноября проголосовали более 5 миллионов молодых людей в возрасте от 18 до 29 лет, при этом около 3 миллионов из них — в ключевых штатах. Еще около 7 миллионов молодых избирателей проголосовали досрочно. Как отмечает издание, именно возможность проголосовать досрочно или отправить свой бюллетень по почте сыграла главную роль в подобном росте активности данной категории американцев.

Своему успеху Байден обязан и активизации другой группы населения США — латиноамериканцев. За четыре года, прошедшие с предыдущих выборов, число латиноамериканских избирателей, желающих принять участие в голосовании, существенно выросло. Так, в одной только Пенсильвании списки пополнились более чем 300 тысячами новых избирателей данной категории. При этом кандидату от Демпартии в итоге удалось получить 80 процентов голосов латиноамериканцев в этом штате. Аналогичная картина наблюдалась и в других штатах, в том числе в Аризоне и Техасе.

Еще одним фактором, обеспечившим Байдену преимущество, стала борьба демократов за предоставление права голоса тем гражданам, которые ранее были его лишены в силу низкой заработной платы, наличия судимости за уголовные преступления или других обстоятельств. Зачастую среди таких американцев оказывались именно чернокожие или латиноамериканцы, которые в большинстве своем поддерживают демократов и, в частности, Байдена.

Ранее Байден, выступая перед избирателями, сообщил, что по результатам выборов сумел получить рекордные 74 миллиона голосов.

7 ноября Байден, набравший 290 голосов выборщиков при необходимых 270, провозгласил себя избранным президентом США. В свою очередь Трамп заявил, что надеется вернуть себе лидирующие позиции в ряде штатов через суд. Он считает, что Байден поторопился назвать себя новым лидером страны, так как выборы еще не закончились.