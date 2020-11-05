Байден растерял поддержку главных сторонников демократов

Кандидат в президенты от Демократической партии США Джо Байден растерял часть поддержки одних из главных сторонников демократов на протяжении последних десятилетий — мужчин-афроамериканцев. Об этом в четверг, 5 ноября, пишет Daily Mail.

Согласно предварительным данным, за Байдена проголосовали 80 процентов черных мужчин страны. Это на два процента меньше, чем получила Хиллари Клинтон в 2016 году, и на 15 процентов меньше, чем получил Барак Обама в 2008-м.

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Поддержка Байдена со стороны афроамериканок также несколько снизилась, хотя и не столь значительно. Так, если за Обаму в 2008 году свои голоса отдали 96 процентов черных избирательниц страны, а за Клинтон в 2012-м — 94 процента, то за Байдена в 2020-м — 91 процент.

Подобное снижение популярности кандидата от демократов связывают с рядом оплошностей, которые он допускал в ходе своих публичных выступлений. Так, в мае Байден в ходе интервью с радиоведущим Ленардом Маккелви заявил, что тот не может называть себя черным, если поддерживает действующего президента США Дональда Трампа. «Если вам сложно определиться, за Трампа вы или за меня, то вы не черный», — отметил политик.

Два месяца спустя Маккелви раскритиковал демократа за другое его высказывание — Байден заявил, что действующий глава государства Дональд Трамп является первым расистским президентом США. Ведущий отметил, что на самом деле 12 американских президентов владели рабами, и заявил, что желает, чтобы Байден «заткнулся навсегда».

В августе Байден подвергся критике за свои слова во время интервью с репортером телеканала CBS News Эррола Барнетта. Темнокожий журналист спросил, проходил ли демократ тест на когнитивные способности. «Какого черта я должен проходить этот тест? Послушай, это то же самое, что сказать: "Ты перед своей передачей проходил тест на прием кокаина или нет? Ты наркоман?» — возмутился демократ. Трамп тогда заявил, что его оппонент оскорбил всех афроамериканцев.

3 ноября в США прошел день всеобщих выборов. Граждане выбирали президента и вице-президента, 35 сенаторов, всю палату представителей, 13 губернаторов и представителей местных органов власти. За пост президента борются действующий глава государства, республиканец Дональд Трамп и демократ Джо Байден, занимавший пост вице-президента при Бараке Обаме. На данный момент ни у кого нет необходимых 270 выборщиков — у Байдена 264 голоса, а у Трампа — 214.