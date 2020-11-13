Суд отклонил иск Трампа к журналистам о «российском вмешательстве» в выборы

Суд США отклонил иск штаба президента США Дональда Трампа к журналистам CNN о клевете. Об этом сообщает РИА Новости.

Авторы CNN предположили, что Трамп оценивал риски и преимущества повторного обращения к России с просьбой о вмешательстве в президентские выборы. Штаб Трампа счел данные утверждения клеветой и попытался оспорить их. Однако суд решил, что злой умысел журналистов не был доказан.

Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова назвала заявления о вмешательстве Москвы в выборы в США чушью. По словам Захаровой, эта тема «уже в большей степени из разряда черного юмора».

Россию неоднократно обвиняли во вмешательстве в американские выборы 2016 года. Местные журналисты и чиновники утверждали, что «русские хакеры» похитили корреспонденцию демократов и опубликовали ее в интернете, а также пытались проникнуть в электронную систему подсчета голосов.