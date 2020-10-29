В МИД назвали заявления о вмешательстве России в выборы в США чушью

Официальный представитель МИД России Мария Захарова назвала заявления о вмешательстве Москвы в выборы в США чушью. В эфире телеканала «Россия 24» она отметила, что разобраться, кто стоит за всеми этими заявлениями, должны специалисты по черному пиару. Об этом сообщает РИА Новости.

По словам Захаровой, эта тема «уже в большей степени из разряда черного юмора». «Серьезно размышлять на эти темы должны ученые, которые занимаются черным пиаром, грязными технологиями, заказными кампаниями», — сказала она.

Ранее президент России Владимир Путин заявил, что представители власти в США прицепятся к чему угодно, чтобы сообщить о вмешательстве Москвы в их избирательный процесс. Он также признался в бессилии перед заявлениями американских политиков.

Россию неоднократно обвиняли во вмешательстве в американские выборы 2016 года. Местные журналисты и чиновники утверждали, что «русские хакеры» похитили корреспонденцию демократов и опубликовали ее в интернете, а также пытались проникнуть в электронную систему подсчета голосов.