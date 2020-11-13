Суд в Пенсильвании удовлетворил иск Трампа о подсчете голосов

Суд в Пенсильвании удовлетворил иск штаба президента США Дональда Трампа о законности голосов, подданных по почте, на выборах главы государства. Об этом сообщает РИА Новости.

Штаб Трампа настаивал на том, что госсекретарь штата Кэти Буквар не имела права продлевать срок подтверждения подлинности присланных по почте бюллетеней с шести дней после выборов до девяти. Суд постановил, что госсекретарь не имела подобных полномочий, и часть бюллетеней была отбракована.

Однако американские СМИ отмечают, что доля подобных голосов «незначительна». Они указывают на то, что эти бюллетени вообще не включили в официальны подсчет. Отмечается, что кандидат от Демократической партии Джо Байден опережает Трампа в Пенсильвании на 54 тысячи голосов.

Ранее генеральный прокурор США Уильям Барр постановил расследовать сообщения о фальсификации выборов. Штаты должны уладить все процедуры, в том числе пересчет голосов и судебные споры по поводу результатов, до 8 декабря. Члены коллегии выборщиков будут подводить итоги во время заседания 14 декабря.

Байден провозгласил себя избранным президентом США 7 ноября — по разным подсчетам, он набрал от 273 до 290 голосов выборщиков при необходимых 270. Трамп в ответ заметил, что его соперник поторопился назвать себя новым президентом.