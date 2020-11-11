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Байден собрал команду для транзита власти

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Джо Байден
Джо Байден
Фото: J. Scott Applewhite / AP

Вероятный победитель выборов президента США Джо Байден назвал имена экспертов, которые вошли в состав собранных им команд, призванных проанализировать деятельность американских федеральных ведомств и обеспечить транзит власти. Об этом в среду, 11 ноября, пишет The Washington Post.

В общей сложности в эти группы вошли 500 экспертов, при этом многие из числа новых советников, которые в течение трех месяцев будут заниматься процессом передачи власти в стране от администрации Дональда Трампа к администрации Байдена, ранее работали в команде другого президента-демократа Барака Обамы.

Кроме того, известно, что более половины из избранных экспертов — женщины, и около 40 процентов — представители небелого населения или ЛГБТ, сообщает Politico. По информации издания, представленный список экспертов также включает в себя значительное число представителей левого крыла Демократической партии, несмотря на то, что многие демократы-прогрессивисты скептически оценивали кандидатуру Байдена.

Подобные группы экспертов проверяют деятельность федеральных агентств и министерств в переходный период. В частности, они могут подготовить отчеты для новой администрации по проблемам, с которыми сталкивается каждое из ведомств и которые предстоит решать команде нового президента. Предполагается, что для полноценной работы специалисты должны получить полный доступ к работающим в проверяемых ими агентствах сотрудникам. Однако до тех пор, пока результаты президентских выборов не утверждены официально, контактировать напрямую с ведомствами этим экспертам запрещено.

Несмотря на это, команда Байдена уже начала работу. Пока члены экспертных групп встречаются с бывшими госслужащими, специалистами аналитических центров, неправительственных организаций, торговых ассоциаций и профсоюзов.

Как пишет Politico, хотя члены экспертных групп не определяют итоговый кадровый состав министерств и других федеральных ведомств при новом главе государства, зачастую они все же оказывают влияние на назначения. Кроме того, некоторые из экспертов сами получают должности в ведомствах, которые они инспектировали. Таким образом, представленный Байденом список специалистов позволяет предположить, как в результате будет выглядеть его администрация.

7 ноября демократ Джо Байден, набравший 290 голосов выборщиков при необходимых 270 и обеспечивший тем самым себе победу, провозгласил себя избранным президентом США. В свою очередь Дональд Трамп заявил, что надеется вернуть себе лидирующие позиции в ряде штатов через суд. Он считает, что Байден поторопился назвать себя новым лидером страны, так как выборы еще не закончились.

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