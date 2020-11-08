Байден начал подготовку к передаче власти в США

Штаб кандидата в президенты США от Демократической партии Джо Байдена начал подготовку к передаче власти от действующей администрации главы государства Дональда Трампа, хотя итоги выборов еще не утверждены. Об этом сообщает CNN.

Отмечается, что Байден вместе со своим кандидатом в вице-президенты Камалой Харрис запустили соответствующий раздел на сайте кандидата Buildbackbetter.com, где обозначили основные направления своей работы на период президентства Байдена. Это будут борьба с COVID-19, расовым неравенством и изменением климата, а также восстановление экономики.

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К работе команда кандидата намерена приступить уже с понедельника, 9 ноября. Процесс передачи власти они будут освещать в Twitter-аккаунте Biden-Harris Presidential Transition (Президентский транзит Байден-Харрис).

Официально подсчет голосов на выборах президента США еще не завершен. Однако Байден уже объявил себя избранным главой государства после того, как 7 ноября набрал 290 при необходимых 270 голосов выборщиков. Действующий американский лидер Дональд Трамп не согласен с этим и намерен обжаловать в суде результаты голосования.

«Мы только начинаем этап подведения итогов. Мы должны рассмотреть эти утверждения. Мы видим ряд письменных показаний о мошенничестве при голосовании», — написал он в своем Twitter. При этом ряд иностранных государств, например Германия и Франция, а также генсек НАТО уже поздравили Байдена с победой.