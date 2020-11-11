Байден задумал доверить Госдеп бывшему послу в России

Госдеп при наиболее вероятном победителе президентских выборов в США Джо Байдене может возглавить бывший посол этой страны в России Уильям Бернс. О задумках демократа сообщает The New York Times.

Бернс занимает пост президента частного центра Карнеги за международный мир, а с 2005 по 2008 год был послом в Москве. Кроме него на пост главы внешнеполитического ведомства рассматриваются кандидатуры бывшего помощника по национальной безопасности Сьюзан Райс и сенатора Крис Кунса, который считается одним из ближайших друзей Байдена.

Сообщается, что ЦРУ могут доверить другому бывшему помощнику по нацбезопасности Тому Донилону, бывшим замглавы спецслужбы Аврилу Хейнсу или Майклу Мореллу. Главным кандидатом на пост помощника президента по нацбезопасности считается человек из команды бывшего президента Барака Обамы Энтони Блинкен.

Известно, что Пентагон может возглавить сенатор Тамми Дакуорт, потерявшая обе ноги во время войны в Ираке. Другим вероятным кандидатом стала бывший замминистра обороны по политическим делам Мишель Флорной.

7 ноября Байден, набравший 290 голосов выборщиков при необходимых 270, провозгласил себя избранным президентом США. В свою очередь, действующий президент США Дональд Трамп заявил, что надеется вернуть себе лидирующие позиции в ряде штатов через суд. Он считает, что Байден поторопился назвать себя новым лидером страны, так как выборы еще не закончились.

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