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Появилось видео с молодым Джо Байденом в СССР

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В сети появилось видео с интервью вероятного победителя президентских выборов в США 2020 года Джо Байдена, записанное в 1979-м во время его визита в СССР. Полутораминутное видео опубликовано на YouTube-канале Гостелерадиофонда России.

Тогда Байден и еще шестеро сенаторов из парламентского комитета по международным делам приехали в Москву, чтобы «сверить часы» по реализации соглашения о сокращении стратегических вооружений (ОСВ-2). «Ваши лидеры были склонны к сотрудничеству, уделили нам много времени, сожалеем, что вынуждены уезжать так скоро. Перспективы советско-американских отношений хорошие!» — говорит советскому журналисту молодой демократ, которому тогда было 36 лет.

В июле было найдено свидетельство первого визита Байдена в СССР. Политик впервые приехал в Советский Союз в 1979 году.

20 ноября Джо Байдену исполнится 78 лет.

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