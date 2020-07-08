Найдено свидетельство первого визита Байдена в СССР

Наиболее вероятный кандидат от Демократической партии США на президентских выборах, бывший вице-президент Джо Байден совершил первый визит в Советский Союз в 1979 году, посетив Ленинград. Свидетельство об этом найдено в номере газеты «Правда» от 27 августа 1979-го.

В короткой заметке «Знакомство с Ленинградом» говорится, что тогда 36-летний Байден приехал в СССР во главе группы сенаторов США. Политики возложили венок к монументу «Мать-Родина» на Пискаревском мемориальном кладбище в Ленинграде, а Байден заявил: «Человечество благодарно ленинградцам за их великий подвиг. Мир, завоеванный ими, должен стать целью нашей жизни».

Вырезка газеты «Правда»

Кроме того, американские сенаторы побывали в Эрмитаже и Петергофе.

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В марте 2011 года Байден во время визита в Москву в статусе вице-президента США вспоминал ту поездку в Советский Союз. «Я привез группу сенаторов договориться по ограничению стратегических вооружений. [Леонид] Брежнев был очень болен и сразу ушел. А [председатель Совмина СССР Алексей] Косыгин тогда сказал нам: "Мы вам не доверяем, а вы нам. И у всех на то веские причины"», — говорил политик в ходе лекции в МГУ.

77-летний Байден ныне является наиболее вероятным кандидатом от Демократической партии на выборах президента США, которые запланированы на 3 ноября этого года. Ожидается, что его кандидатура будет официально выдвинута в ходе национального съезда Демпартии 17-20 августа. Кандидатом от Республиканской партии должен стать действующий президент Дональд Трамп. Согласно результатам последних опросов общественного мнения, Байден в целом по стране опережает Трампа по популярности на 8-10 процентных пунктов.

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