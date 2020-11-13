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Папа римский благославил Байдена

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Франциск
Франциск
Фото: Carolyn Kaster / AP

Кандидат на пост президента США от Демократической партии Джо Байден получил поздравление с победой от папы римского Франциска. Об этом сообщает Associated Press.

Отмечается, что между Байденом и понтификом состоялся разговор по телефону, в ходе которого главный католик благословил политика, который, по данным американских СМИ, победил на выборах. Байден, в свою очередь, выразил признательность Франциску и подчеркнул роль главного католика в достижении мира. В частности, американец понадеялся на совместную работу по вопросам изменения климата, бедности и иммиграции.

10 ноября генеральный прокурор США Уильям Барр постановил расследовать сообщения о фальсификации выборов. Штаты должны уладить все процедуры, в том числе пересчет голосов и судебные споры по поводу результатов, до 8 декабря. Члены коллегии выборщиков будут подводить итоги во время заседания 14 декабря.

Байден провозгласил себя избранным президентом США 7 ноября — по разным подсчетам, он набрал от 273 до 290 голосов выборщиков при необходимых 270. Трамп в ответ заметил, что его соперник поторопился назвать себя новым президентом.

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