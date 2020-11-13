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Трампа уличили в прекращении работы на посту президента из-за спора о выборах

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Дональд Трамп
Дональд Трамп
Фото: Joshua Roberts / Reuters

Президент США Дональд Трамп прекратил исполнять как минимум часть своих общественных обязанностей, отвлекшись на оспаривание результатов выборов. Такие мнения экспертов, уличающие главу государства, приводит The Washington Post.

Отмечается, что президент и его помощники прекратили сообщать журналистам последние новости и комментировать актуальные события. «Страна борется с продолжающимся глобальным кризисом, а президент поглощен собственными политическими проблемами», — говорится в материале.

Политолог консервативных взглядов Норман Орнстин дал оценку, что Трамп уже закончил свою работу. В Белом доме опровергли эти догадки, приведя в пример распоряжение о запрете инвестиций в связанные с военными КНР китайские компании и оказание помощи властям штата Флорида, который пострадал от урагана «Эта».

Ранее в США рассказали о действиях Трампа в случае объявления об официальной победе на выборах кандидата от Демократической партии Джо Байдена. Отмечается, что сразу после сертификации штатами победы демократа Трамп может объявить о выдвижении своей кандидатуры на выборах 2024 года. Советники главы государства сообщают, что в настоящий момент у президента нет четкой стратегии по оспариванию итогов выборов главы государства. При этом, по их словам, Трамп осознает, что все кончено.

Байден провозгласил себя избранным президентом США 7 ноября — по разным подсчетам, он набрал от 273 до 290 голосов выборщиков при необходимых 270. Трамп отметил, что его соперник поторопился назвать себя новым президентом.

Предыстория: В США рассказали о действиях Трампа при объявлении победы Байдена
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