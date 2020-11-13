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Китай поздравил Байдена с победой на выборах

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Джо Байден и Си Цзиньпин в 2013
Джо Байден и Си Цзиньпин в 2013
Фото: Lintao Zhang / Reuters

Китай поздравил кандидата в президенты США от Демократической партии Джо Байдена с победой на выборах главы государства. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на представителя МИД КНР Ван Вэньбиня.

Отмечается, что Пекин уважает выбор американского народа. «Мы поздравляем господина Байдена и госпожу [кандидата в вице-президенты Камалу] Харрис», — сказал китайский дипломат. При этом он добавил, что в Китае понимают, что окончательные результаты будут определены согласно американским законам.

Ранее Байден получил поздравление с победой от папы римского Франциска. Главный католик благословил политика, а Байден, в свою очередь, выразил признательность Франциску и подчеркнул роль главного католика в достижении мира. В частности, американец понадеялся на совместную работу по вопросам изменения климата, бедности и иммиграции.

Байден провозгласил себя избранным президентом США 7 ноября — по разным подсчетам, он набрал от 273 до 290 голосов выборщиков при необходимых 270. Действующий лидер Дональд Трамп отметил, что его соперник поторопился назвать себя новым президентом.

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