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Трамп заявил об «ужасных нарушениях» на выборах и пригрозил крупными исками

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Дональд Трамп
Дональд Трамп
Фото: CARLOS BARRIA / Reuters

Президент США Дональд Трамп заявил об «ужасных нарушениях» на выборах и пригрозил крупными исками. Об этом он написал в своем Twitter-аккаунте.

Трамп отметил, что скоро его команда подаст в суд иски, показывающие неконституционность президентских выборов 2020 года и возмущение тем, что делалось для изменения их результатов. При этом глава государства добавил, что по всей стране многие люди обращаются в суды с делами об «ужасных нарушениях» на выборах.

Ранее тысячи сторонников президента США Дональда Трампа вышли на митинг за честные выборы в Вашингтоне. Протестующие держали в руках американские флаги, многие из них были одеты в футболки и кепки с лозунгом Трампа Make America Great Again! («Сделаем Америку снова великой»). Они требовали прекратить кражу голосов и выступали против фальсификации выборов.

7 ноября кандидат от Демократической партии США Джо Байден набрал 290 при необходимых 270 голосов выборщиков. Обеспечив себе победу, он провозгласил себя избранным президентом США. Трамп в свою очередь заявил, что выборы официально еще не закончились, а результаты будут обжалованы в суде. Он считает, что Байден поторопился назвать себя новым лидером страны, так как выборы еще не закончились.

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